россия ночью снова атаковала Украину "шахедами": 41 из 74 сбито, 20 - не достигли целей

россия ночью снова запустила "шахеды" по Украине, после ночи без вражеской атаки дронами, атаковав 74 беспилотниками, 41 дрон сбит, 20 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 2 апреля враг атаковал 74-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41 ударного БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

20 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).

"В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесчина", - говорится в сообщении.

"Предварительно враг запустил шахеды", - вчера вечером сообщал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Ночь перед этим прошла без вражеских "шахедов".

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