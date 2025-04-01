Зеленский назвал возможные причины отсутствия ударов "шахедами" по Украине
Киев • УНН
Зеленский заявил, что отсутствие ударов "шахедами" может быть связано с погодой или передачей США информации о нарушении рф энергетического перемирия. Россия била FPV-дронами по Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие ударов "шахедами" по Украине прошлой ночью, отметив, что это могло быть вызвано погодными условиями, или тем, что Украина передала США информацию о несоблюдении россией энергетического перемирия. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.
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В то же время он подчеркнул, что точно не знает главных причин того, что не было использования "шахедов" и других дальнобойных дронов.
Это могут быть погодные условия, может быть то, что мы передали информацию очень подробную американской стороне…, что россияне то, что они публично говорят, что есть нарушения с украинской стороны по ударам по энергетике, что это ложь, и что россияне били по нашей энергетике. Может и из-за того, что мы передали подробную информацию, американская сторона соединилась с россиянами и поговорила с ними
Он отметил, что россия била FPV-дронами по Херсонщине и они выключили 40 тыс. абонентов от энергетики.
"Да, ударов дальнобойным оружием по энергетике этой ночью не было. Посмотрим, но веры россиянам нет", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступил момент усиления санкционного давления со стороны президента США Дональда Трампа на россию из-за ударов по украинским энергообъектам.
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