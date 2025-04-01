Зеленский назвал возможные причины отсутствия ударов "шахедами" по Украине

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 14115 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 103126 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166307 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104925 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341749 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172952 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144464 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 196020 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124708 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108117 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46073 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158112 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36577 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83559 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22184 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 14115 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83581 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 103124 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166305 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158131 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19808 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22200 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36591 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46088 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135496 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Зеленский назвал возможные причины отсутствия ударов "шахедами" по Украине

Киев • УНН

 • 10462 просмотра

Зеленский заявил, что отсутствие ударов "шахедами" может быть связано с погодой или передачей США информации о нарушении рф энергетического перемирия. Россия била FPV-дронами по Херсонской области.

Зеленский назвал возможные причины отсутствия ударов "шахедами" по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие ударов "шахедами" по Украине прошлой ночью, отметив, что это могло быть вызвано погодными условиями, или тем, что Украина передала США информацию о несоблюдении россией энергетического перемирия. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Детали

В то же время он подчеркнул, что точно не знает главных причин того, что не было использования "шахедов" и других дальнобойных дронов.

Это могут быть погодные условия, может быть то, что мы передали информацию очень подробную американской стороне…, что россияне то, что они публично говорят, что есть нарушения с украинской стороны по ударам по энергетике, что это ложь, и что россияне били по нашей энергетике. Может и из-за того, что мы передали подробную информацию, американская сторона соединилась с россиянами и поговорила с ними

- сказал Зеленский.

Он отметил, что россия била FPV-дронами по Херсонщине и они выключили 40 тыс. абонентов от энергетики.

"Да, ударов дальнобойным оружием по энергетике этой ночью не было. Посмотрим, но веры россиянам нет", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступил момент усиления санкционного давления со стороны президента США Дональда Трампа на россию из-за ударов по украинским энергообъектам.

рф продолжает атаковать объекты энергетики Украины, несмотря на договоренность о прекращении огня - глава МИД01.04.25, 12:27 • 15743 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95