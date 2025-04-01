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Зеленський назвав можливі причини відсутності ударів "шахедами" по Україні

Київ • УНН

 • 10464 перегляди

Зеленський заявив, що відсутність ударів "шахедами" може бути пов'язана з погодою або передачею США інформації про порушення рф енергетичного перемир'я. Росія била FPV-дронами по Херсонщині.

Зеленський назвав можливі причини відсутності ударів "шахедами" по Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність ударів "шахедами" по Україні минулої ночі, зазначивши, що це могло бути спричинено погодніми умовами, або тим, що Україна передала США інформацію про недотримання рф енергетичного перемир'я. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.

Деталі

Водночас він підкреслив, що достеменно не знає головних причин того, що не було використання "шахедів" та інших далекобійних дронів.

Це можуть бути погодні умови, може бути те, що ми передали інформацію дуже детальну американській стороні…, що росіяни те, що вони публічно кажуть, що є порушення з української сторони щодо ударів по енергетиці, що це є брехня, і що росіяни били по нашій енергетиці. Може і через те, що ми передали детальну інформацію, американська сторона з’єдналася з росіянами і поговорила з ними

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що росія била FPV-дронами по Херсонщині і вони вимкнули 40 тис. абонентів від енергетики.

"Так, ударів далекобійною зброєю по енергетиці цієї ночі не було. Подивимося, але віри росіянам немає", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступив момент посилення санкційного тиску з боку президента США Дональда Трампа на росію через удари по українських енергооб'єктах.

рф продовжує атакувати об'єкти енергетики України попри домовленість щодо припинення вогню - голова МЗС01.04.25, 12:27 • 15743 перегляди

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