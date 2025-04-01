Зеленський закликає Трампа посилити санкції проти рф через удари по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступив момент посилення санкційного тиску з боку президента США Дональда Трампа на росію через удари по українських енергооб'єктах. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.

Ми, українці хочемо закінчення цієї війни справедливим миром якомога швидше, і тому ми завжди підкреслювали, що ми готові на безумовне припинення вогню, що ми продемонстрували без будь-яких деталей, без будь-яких зайвих зауважень у Саудівській Аравії. Також там демострація того, що путін не хоче закінчення війни була представлена і російською стороною. Він не хоче закінчувати, але тиск США або спроба цього тиску призвела до другої зустрічі у Саудівській Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилась з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці, і буде припинення вогню на воді, а також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей

Він наголосив, що важливо, що Україна про це говорить із США і домовляється про це, але якщо американській стороні не вдасться деякі речі, то США збільшать санкційний вплив на рф.

Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що, я вважаю, що росіяни порушують те, що вони пообіцяли Америці. Ми дуже сподіваємося, що у Трампа є всі відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону