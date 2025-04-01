Зеленський закликає Трампа посилити санкції проти рф через удари по енергетиці
Київ • УНН
Зеленський вважає, що рф порушує обіцянки США щодо припинення вогню по енергооб'єктах. Він закликав Трампа посилити санкційний тиск на росію.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступив момент посилення санкційного тиску з боку президента США Дональда Трампа на росію через удари по українських енергооб'єктах. Про це Зеленський сказав під час брифінгу з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає УНН.
Ми, українці хочемо закінчення цієї війни справедливим миром якомога швидше, і тому ми завжди підкреслювали, що ми готові на безумовне припинення вогню, що ми продемонстрували без будь-яких деталей, без будь-яких зайвих зауважень у Саудівській Аравії. Також там демострація того, що путін не хоче закінчення війни була представлена і російською стороною. Він не хоче закінчувати, але тиск США або спроба цього тиску призвела до другої зустрічі у Саудівській Аравії, де американська сторона пообіцяла Україні, що вона домовилась з російською стороною, що не буде ударів по енергетиці, і буде припинення вогню на воді, а також що американська сторона буде працювати над тим, щоб повернути в Україну наших дітей
Він наголосив, що важливо, що Україна про це говорить із США і домовляється про це, але якщо американській стороні не вдасться деякі речі, то США збільшать санкційний вплив на рф.
Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що, я вважаю, що росіяни порушують те, що вони пообіцяли Америці. Ми дуже сподіваємося, що у Трампа є всі відповідні інструменти, щоб посилити санкційний тиск на російську сторону
Нагадаємо
рф продовжує завдавати ударів по енергетичних об’єктах України, попри домовленість щодо припинення вогню по енергетичній інфраструктурі.