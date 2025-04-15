Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.
Президент України відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються поранені воїни. Він відзначив їх державними нагородами за мужність та подякував за службу.
Президент України висловив сподівання, що Фрідріх Мерц схвалить постачання ракет Taurus. Мерц раніше заявляв, що Україна має отримати необхідні системи оборони.
Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.
Зеленський вважає, що рф порушує обіцянки США щодо припинення вогню по енергооб'єктах. Він закликав Трампа посилити санкційний тиск на росію.
Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня відбудеться зустріч країн, готових розмістити миротворчий контингент в Україні. Обговорять сухопутну, повітряну та морську частини місії.
Президент України наголосив, що питання вступу до НАТО не фігурує в угоді про корисні копалини із США. Україна працює з США над взаємовигідним текстом угоди.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у 2025 році Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро військової допомоги. Також передбачено 8,25 мільярда євро до 2029 року.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе низку зустрічей з колегами з країн НАТО в Брюсселі. Також він висловив зацікавленість у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.
Україна готова розпочати перший кластер переговорів про вступ до ЄС, працюючи над цим питанням. Також триває інтеграція України в НАТО, що є важливим питанням.
Україна отримала від США новий текст угоди про мінеральні ресурси та розпочала його опрацювання. Важливо, щоб угода відповідала інтересам обох сторін і не суперечила євроінтеграції.
Київ зацікавлений у партнерстві із США для досягнення справедливого миру. Раніше МЗС України отримало від США текст угоди щодо мінеральних ресурсів.
Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну та оголосила про виділення 130 млн євро гуманітарної допомоги. Вона застерегла США від участі в тактиці затягування часу росією.
Анналена Бербок заявила, що ЄС має перейти до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю голосів у ключових питаннях зовнішньої політики. Це пов'язано з блокуванням Угорщиною вступу України.
Уряд Німеччини планує запропонувати кандидатуру Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН. Міністр закордонних справ ФРН відома своєю активною позицією щодо війни в Україні.
16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.
Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що переговори України та США у Джидді можуть стати ключем до тривалого миру. росія повинна припинити агресію, додала вона.