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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19911 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135740 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127380 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125754 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128135 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192734 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76801 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164044 перегляди

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Німецький політик (нар. 1980)
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у 2025 році Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро військової допомоги. Також передбачено 8,25 мільярда євро до 2029 року.

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Сибіга в Брюсселі зустрінеться з міністрами закордонних справ країн НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе низку зустрічей з колегами з країн НАТО в Брюсселі. Також він висловив зацікавленість у зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо.

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Уряд Німеччини планує запропонувати кандидатуру Анналени Бербок на посаду голови Генеральної Асамблеї ООН. Міністр закордонних справ ФРН відома своєю активною позицією щодо війни в Україні.

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Глави розвідок 20 країн обговорять війну в Україні на саміті в Нью-Делі

16 березня у Нью-Делі відбудеться саміт з безпеки за участі очільників розвідок 20 країн. Обговорять російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та боротьбу з тероризмом.

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