Анналена Бербок

Переговори України та США можуть стати поворотним моментом для тривалого миру - голова МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що переговори України та США у Джидді можуть стати ключем до тривалого миру. росія повинна припинити агресію, додала вона.