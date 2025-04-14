"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма "Ukraine2EU" є унікальною, оскільки зазвичай Європейський союз не фінансує шлях іншої країни до членства в ЄС. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає УНН.

Це певним чином унікальна програма, тому що зазвичай не є прийнятним фінансувати членство країни в Європейському Союзі, тим більше, що ця програма фінансується не тільки з бюджету ЄС. До неї долучилися Данія, Швеція і Литва. Це той випадок, коли держави члени допомагають країни приєднатися до Європейського Союзу - пояснила Стефанішина.

Вона додала, що це важливо для політичних рішень, тому що є як мінімум три країни Європейського Союзу, які взяли спільну відповідальність за цей процес.

Вони допомагають інституціям, вони навчають державних службовців, вони допомагають перекладати закони ЄС, адаптувати законодавство, роз'яснюють закони. Важливо, що є люди з ЄС, які самі проходили етап переговорів. Це безцінний досвід - додала міністерка.

Довідково

Програма Європейського Союзу "Ukraine2EU" була запущена під час конференції "Вступ України до ЄС: вибір зроблено, питання часу" 1 квітня цього року.

Ця програма спрямована на підтримку України в підготовці до членства в Євросоюзі шляхом надання стратегічної й експертної підтримки українським органам влади задля впровадження необхідних реформ.

Під час заходу також оголосили про те, що Швеція долучається до ініціативи ЄС, Данії та Литви. Таким чином загальний внесок Європи у цей проєкт зріс 16,7 млн євро.

Програма "Ukraine2EU" розрахована на три роки й реалізується Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок заявив, що Україна готова розпочати з першим кластером переговорів щодо вступу до Європейського Союзу та продовжує інтеграцію в НАТО.