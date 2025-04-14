"Ukraine2EU" является уникальной программой, поскольку ЕС не финансирует присоединение других государств - Стефанишина

Программа "Ukraine2EU" является уникальной, поскольку обычно Европейский союз не финансирует путь другой страны к членству в ЕС. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

Это в определенной степени уникальная программа, потому что обычно не является приемлемым финансировать членство страны в Европейском Союзе, тем более, что эта программа финансируется не только из бюджета ЕС. К ней присоединились Дания, Швеция и Литва. Это тот случай, когда государства члены помогают стране присоединиться к Европейскому Союзу - пояснила Стефанишина.

Она добавила, что это важно для политических решений, потому что есть как минимум три страны Европейского Союза, которые взяли совместную ответственность за этот процесс.

Они помогают институтам, они обучают государственных служащих, они помогают переводить законы ЕС, адаптировать законодательство, разъясняют законы. Важно, что есть люди из ЕС, которые сами проходили этап переговоров. Это бесценный опыт - добавила министерка.

Справочно

Программа Европейского Союза "Ukraine2EU" была запущена во время конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" 1 апреля этого года.

Эта программа направлена на поддержку Украины в подготовке к членству в Евросоюзе путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти для внедрения необходимых реформ.

Во время мероприятия также объявили о том, что Швеция присоединяется к инициативе ЕС, Дании и Литвы. Таким образом общий вклад Европы в этот проект вырос 16,7 млн евро.

Программа "Ukraine2EU" рассчитана на три года и реализуется Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что Украина готова начать с первым кластером переговоров по вступлению в Европейский Союз и продолжает интеграцию в НАТО.