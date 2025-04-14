"Ukraine2EU" является уникальной программой, поскольку ЕС не финансирует присоединение других государств - Стефанишина

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 7140 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 28234 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 20962 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 25915 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 34770 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 69827 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 64836 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34392 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59848 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107507 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 49496 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 51382 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 59643 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 29127 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 12648 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 28198 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 59962 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 69808 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 64816 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 170416 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 29369 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 22473 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 24016 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25836 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 28382 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

"Ukraine2EU" является уникальной программой, поскольку ЕС не финансирует присоединение других государств - Стефанишина

Киев • УНН

 • 5036 просмотра

Программа Ukraine2EU является уникальной, поскольку ЕС обычно не финансирует вступление других стран. Дания, Швеция и Литва совместно помогают Украине на пути к членству в ЕС.

"Ukraine2EU" является уникальной программой, поскольку ЕС не финансирует присоединение других государств - Стефанишина

Программа "Ukraine2EU" является уникальной, поскольку обычно Европейский союз не финансирует путь другой страны к членству в ЕС. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

Это в определенной степени уникальная программа, потому что обычно не является приемлемым финансировать членство страны в Европейском Союзе, тем более, что эта программа финансируется не только из бюджета ЕС. К ней присоединились Дания, Швеция и Литва. Это тот случай, когда государства члены помогают стране присоединиться к Европейскому Союзу

- пояснила Стефанишина.

Она добавила, что это важно для политических решений, потому что есть как минимум три страны Европейского Союза, которые взяли совместную ответственность за этот процесс.

Они помогают институтам, они обучают государственных служащих, они помогают переводить законы ЕС, адаптировать законодательство, разъясняют законы. Важно, что есть люди из ЕС, которые сами проходили этап переговоров. Это бесценный опыт

- добавила министерка.

Справочно

Программа Европейского Союза "Ukraine2EU" была запущена во время конференции "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени" 1 апреля этого года.

Эта программа направлена на поддержку Украины в подготовке к членству в Евросоюзе путем предоставления стратегической и экспертной поддержки украинским органам власти для внедрения необходимых реформ.

Во время мероприятия также объявили о том, что Швеция присоединяется к инициативе ЕС, Дании и Литвы. Таким образом общий вклад Европы в этот проект вырос 16,7 млн евро.

Программа "Ukraine2EU" рассчитана на три года и реализуется Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок заявил, что Украина готова начать с первым кластером переговоров по вступлению в Европейский Союз и продолжает интеграцию в НАТО.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Анналена Бербок
Андрей Сибига
NATO
Ольга Стефанишина
Европейский Союз
Дания
Литва
Швеция
Германия
Украина
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09