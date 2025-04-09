Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.
Президент Украины посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся раненые воины. Он отметил их государственными наградами за мужество и поблагодарил за службу.
Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить необходимые системы обороны.
Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.
Зеленский считает, что рф нарушает обещания США о прекращении огня по энергообъектам. Он призвал Трампа усилить санкционное давление на россию.
Владимир Зеленский сообщил, что 4 апреля состоится встреча стран, готовых разместить миротворческий контингент в Украине. Обсудят сухопутную, воздушную и морскую части миссии.
Президент Украины подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО не фигурирует в соглашении о полезных ископаемых с США. Украина работает с США над взаимовыгодным текстом соглашения.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в 2025 году Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Также предусмотрено 8,25 миллиарда евро до 2029 года.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет ряд встреч с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Также он выразил заинтересованность во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.
Украина готова начать первый кластер переговоров о вступлении в ЕС, работая над этим вопросом. Также продолжается интеграция Украины в НАТО, что является важным вопросом.
Украина получила от США новый текст соглашения о минеральных ресурсах и начала его обработку. Важно, чтобы соглашение отвечало интересам обеих сторон и не противоречило евроинтеграции.
Киев заинтересован в партнерстве с США для достижения справедливого мира. Ранее МИД Украины получило от США текст соглашения о минеральных ресурсах.
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Украину и объявила о выделении 130 млн евро гуманитарной помощи. Она предостерегла США от участия в тактике затягивания времени россией.
Анналена Бербок заявила, что ЕС должен перейти к принятию решений квалифицированным большинством голосов в ключевых вопросах внешней политики. Это связано с блокировкой Венгрией вступления Украины.
Правительство Германии планирует предложить кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел ФРГ известна своей активной позицией по войне в Украине.
16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.
Министр иностранных дел Германии заявила, что переговоры Украины и США в Джидде могут стать ключом к длительному миру. россия должна прекратить агрессию, добавила она.