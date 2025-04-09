Анналена Бербок

Переговоры Украины и США могут стать поворотным моментом для длительного мира - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии заявила, что переговоры Украины и США в Джидде могут стать ключом к длительному миру. россия должна прекратить агрессию, добавила она.