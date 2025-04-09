Анналена Бербок

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24663 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 32105 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 42574 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 50575 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 63366 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 55001 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54680 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 116573 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81197 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 223749 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73880 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 36813 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 30667 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82032 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16600 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82168 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 116573 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 223749 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401185 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 393770 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 9998 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13542 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14032 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16701 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73969 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Анналена Бербок

Немецкий политик (род. 1980)
Новости по теме

россия может быть готова к нападению на одну или несколько стран через пять лет? В ЕС озвучили новый тревожный прогноз

Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.

политика • 2 апреля, 13:54 • 18718 просмотра

Зеленский совершил визит в Днепр

Президент Украины посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся раненые воины. Он отметил их государственными наградами за мужество и поблагодарил за службу.

Война • 2 апреля, 10:58 • 23973 просмотра

Зеленский надеется на доставку Taurus из Германии под руководством Мерца

Президент Украины выразил надежду, что Фридрих Мерц одобрит поставки ракет Taurus. Мерц ранее заявлял, что Украина должна получить необходимые системы обороны.

Война • 2 апреля, 05:49 • 9847 просмотра

Зеленский встретился с Бербок: Германия продолжит поддержку Украины

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.

политика • 1 апреля, 20:06 • 9626 просмотра

Зеленский призывает Трампа усилить санкции против рф из-за ударов по энергетике

Зеленский считает, что рф нарушает обещания США о прекращении огня по энергообъектам. Он призвал Трампа усилить санкционное давление на россию.

Война • 1 апреля, 18:50 • 13044 просмотра

Встреча с представителями стран “коалиции решительных” должна пройти 4 апреля - Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что 4 апреля состоится встреча стран, готовых разместить миротворческий контингент в Украине. Обсудят сухопутную, воздушную и морскую части миссии.

Война • 1 апреля, 18:40 • 159102 просмотра

Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было - Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что вопрос вступления в НАТО не фигурирует в соглашении о полезных ископаемых с США. Украина работает с США над взаимовыгодным текстом соглашения.

политика • 1 апреля, 18:33 • 13569 просмотра

Германия выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в 2025 году Германия предоставит Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Также предусмотрено 8,25 миллиарда евро до 2029 года.

Война • 1 апреля, 13:43 • 26168 просмотра

Сибига в Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет ряд встреч с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Также он выразил заинтересованность во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

политика • 1 апреля, 12:57 • 18411 просмотра

Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС - глава МИД

Украина готова начать первый кластер переговоров о вступлении в ЕС, работая над этим вопросом. Также продолжается интеграция Украины в НАТО, что является важным вопросом.

политика • 1 апреля, 12:52 • 21162 просмотра

Важно выйти на текст, который отвечает интересам обеих сторон: Сибига о соглашении с США

Украина получила от США новый текст соглашения о минеральных ресурсах и начала его обработку. Важно, чтобы соглашение отвечало интересам обеих сторон и не противоречило евроинтеграции.

Экономика • 1 апреля, 12:45 • 26606 просмотра

В МИД заявили, что Украина видит шанс ускорить мир благодаря партнерству с США

Киев заинтересован в партнерстве с США для достижения справедливого мира. Ранее МИД Украины получило от США текст соглашения о минеральных ресурсах.

политика • 1 апреля, 12:29 • 17317 просмотра

Бербок приехала в Киев и предостерегла США от тактики россии

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Украину и объявила о выделении 130 млн евро гуманитарной помощи. Она предостерегла США от участия в тактике затягивания времени россией.

политика • 1 апреля, 07:10 • 153219 просмотра

Бербок предложила поменять принцип голосования в ЕС на фоне вето Венгрии: о чем идет речь

Анналена Бербок заявила, что ЕС должен перейти к принятию решений квалифицированным большинством голосов в ключевых вопросах внешней политики. Это связано с блокировкой Венгрией вступления Украины.

политика • 28 марта, 08:21 • 36687 просмотра

Бербок может занять пост председателя Генассамблеи ООН - СМИ

Правительство Германии планирует предложить кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел ФРГ известна своей активной позицией по войне в Украине.

Новости Мира • 18 марта, 16:09 • 29011 просмотра

Главы разведок 20 стран обсудят войну в Украине на саммите в Нью-Дели

16 марта в Нью-Дели состоится саммит по безопасности с участием глав разведок 20 стран. Обсудят российско-украинскую войну, конфликт на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

политика • 12 марта, 09:09 • 16899 просмотра

Переговоры Украины и США могут стать поворотным моментом для длительного мира - глава МИД ФРГ

Министр иностранных дел Германии заявила, что переговоры Украины и США в Джидде могут стать ключом к длительному миру. россия должна прекратить агрессию, добавила она.

Война • 12 марта, 08:04 • 57348 просмотра