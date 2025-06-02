"Несмотря на попытки россии": Сибига поздравил Анналену Бербок с избранием на должность президента Генассамблеи ООН
Киев • УНН
Андрей Сибига поздравил Анналену Бербок с избранием на должность президента Генеральной Ассамблеи ООН. Он выразил уверенность в ее лидерстве и приверженности Уставу ООН.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок с избранием на должность президента Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Сибиги, несмотря на попытки россии сорвать ее назначение, государства-члены Организации выразили "четкое доверие к ее лидерству и непреклонную приверженность Уставу ООН".
Мы рассчитываем на принципиальное лидерство новоизбранного президента Бербок по защите Хартии и содействию всеобъемлющему миру, основанному на международном праве. Ее видение мира, открытого диалога, многосторонности и климатических мер – это именно то, что нужно сегодня миру
От имени Украины дипломат пожелал Бербок успехов в этой важной роли и готовность поддержать ее миссию по укреплению Организации Объединенных Наций.
Напомним
Бывшая министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок получила новую должность - ее избрали президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Бербок была единственным кандидатом на эту должность. В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честным посредником" в работе Ассамблеи.
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