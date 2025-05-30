Заседание Совбеза ООН показало, что мир не потерпит ударов рф по гражданскому населению Украины - Сибига
Киев • УНН
Заседание Совбеза ООН показало: мир осуждает нападения россии на гражданское население Украины. Сибига подчеркнул поддержку призыва к 30-дневному перемирию.
Очередное заседание Совета Безопасности ООН показало, что мир не потерпит варварских нападений россии на гражданское население Украины и ее нежелание присоединиться к конструктивному мирному диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
Вчерашнее заседание Совета Безопасности ООН по войне россии против Украины четко дало понять: мир не потерпит варварских нападений россии на гражданское население и ее нежелание конструктивно участвовать в содержательном мирном процессе
Также министр отметил, что Украина ценит поддержку США, Европы и других международных партнеров в вопросе введения 30-дневного перемирия.
Украина ценит широкую поддержку США, Европы и других международных партнеров, которые побуждают россию принять наш призыв к 30-дневному безусловному прекращению огня - решающей основе для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе Устава ООН
Дополнение
Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня.
"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины — его можно сразу передать нам", - подчеркнул Сибига.