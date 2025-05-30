Заседание Совбеза ООН показало, что мир не потерпит ударов рф по гражданскому населению Украины - Сибига

Очередное заседание Совета Безопасности ООН показало, что мир не потерпит варварских нападений россии на гражданское население Украины и ее нежелание присоединиться к конструктивному мирному диалогу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Вчерашнее заседание Совета Безопасности ООН по войне россии против Украины четко дало понять: мир не потерпит варварских нападений россии на гражданское население и ее нежелание конструктивно участвовать в содержательном мирном процессе - сообщил Сибига.

Также министр отметил, что Украина ценит поддержку США, Европы и других международных партнеров в вопросе введения 30-дневного перемирия.

Украина ценит широкую поддержку США, Европы и других международных партнеров, которые побуждают россию принять наш призыв к 30-дневному безусловному прекращению огня - решающей основе для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе Устава ООН - отметил глава МИД.

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Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня.

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины — его можно сразу передать нам", - подчеркнул Сибига.