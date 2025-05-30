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Засідання Радбезу ООН показало, що світ не потерпить ударів рф по цивільному населенню України - Сибіга

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

Засідання Радбезу ООН показало: світ засуджує напади росії на цивільне населення України. Сибіга наголосив на підтримці заклику до 30-денного перемир'я.

Засідання Радбезу ООН показало, що світ не потерпить ударів рф по цивільному населенню України - Сибіга

Чергове засідання Ради Безпеки ООН показало, що світ не потерпить варварських нападів росії на цивільне населення України та її небажання долучитися до конструктивного мирного діалогу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Вчорашнє засідання Ради Безпеки ООН щодо війни росії проти України чітко дало зрозуміти: світ не потерпить варварських нападів росії на цивільне населення та її небажання конструктивно брати участь у змістовному мирному процесі

- повідомив Сибіга.

Також міністр зазначив, що Україна цінує підтримку США, Європи та інших міжнародних партнерів у питання запровадження 30-денного перемир’я.

Україна цінує широку підтримку США, Європи та інших міжнародних партнерів, які спонукають росію прийняти наш заклик до 30-денного безумовного припинення вогню - вирішальної основи для всеохоплюючого, справедливого та міцного миру на основі Статуту ООН

- зазначив глава МЗС.

Доповнення

Сибіга закликав представників рф не чекати понеділка, а передати Києву російський "меморандум" щодо припинення вогню.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам", - наголосив Сибіга.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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