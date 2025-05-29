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Радбез ООН сьогодні обговорить нещодавні масовані обстріли України росією - Сибіга

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через останні російські атаки. Сибіга наголосив на необхідності змусити росію до припинення вогню та передати меморандум.

Радбез ООН сьогодні обговорить нещодавні масовані обстріли України росією - Сибіга

Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на засідання, ініційоване Україною, задля обговорення нещодавніх масовах обстрілів з боку росії. Про це Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга написав на своїй сторінці в Х, передає УНН.

Сьогодні ввечері Рада Безпеки ООН збереться на важливе засідання за ініціативою України. Після нещодавніх російських атак, що призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів 

- повідомив Сибіга.

Таким чином, за його словами, має бути підтверджено широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити росію піти на повне припинення вогню як основу для повноцінного мирного процесу.

Україна підтвердить свою повну відданість просуванню мирних зусиль разом із США та європейськими партнерами. Ми також наголошуватимемо, що доки росія гальмує мирний процес та здійснює жорстокі напади на нашу країну та народ, тиск на агресора має продовжуватись 

- зазначив Сибіга.

Доповнення

Сибіга закликав представників рф не чекати понеділка, а передати Києву російський "меморандум" щодо припинення вогню.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам", - наголосив Сибіга.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Андрій Сибіга
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