"Навіщо чекати понеділка?": Сибіга закликав рф негайно передати Україні "меморандум" щодо припинення вогню

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав представників рф не чекати понеділка, а передати Києву російський "меморандум" щодо припинення вогню, передає УНН.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" - після десяти днів роздумів та ударів проти України — його можна одразу передати нам - наголосив Сибіга.

У Києві, за його словами, очікують що російська сторона не зірве наступну зустріч і "негайно подасть свої пропозиції на розгляд, як це і було домовлено раніше".

Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати - резюмував Сибіга.

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Міністр оборони Рустем Умєров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня