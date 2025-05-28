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Мають ще чотири дні: Умєров заявив, що Україна не проти зустрічі і чекає на "меморандум" від рф

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Рустем Умєров передав мединському документ із позицією України щодо припинення вогню. росія має час передати свій меморандум для опрацювання, інакше зустріч буде беззмістовною.

Мають ще чотири дні: Умєров заявив, що Україна не проти зустрічі і чекає на "меморандум" від рф

Міністр оборони Рустем Умєров передав помічнику президента росії володимира путіна володимиру мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні, щоб передати Україні для опрацювання їхній документ. Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

У розвиток зустрічі в Туреччині 16-го травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню. На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював. Після жорстких заяв президента Трампа, європейських лідерів, президента Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передачу документу. Я передав очільнику російської делегації наш документ, який відображає українську позицію. Вони отримали цей документ 

- написав Умєров.

Він зазначив, що Україна підтверджує готовність до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи.

Ми не проти зустрічей з росіянами і очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни. Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати нам для опрацювання їхній документ. Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена. Російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну. Ми закликаємо російську сторону негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Дипломатія повинна бути змістовною, а нова зустріч повинна мати результати 

- додав Умєров.

Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала.

Помічник президента росії володимира путіна володимир мединський повідомив, що зателефонував сьогодні міністру оборони України Рустему Умєрову та запропонував точну дату та місце зустрічі для обміну меморандумами.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня28.05.25, 19:07 • 2152 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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