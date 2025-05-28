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У них есть еще четыре дня: Умеров заявил, что Украина не против встречи и ждет "меморандум" от рф

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Рустем Умеров передал мединскому документ с позицией Украины по прекращению огня. россия должна передать свой меморандум для обработки, иначе встреча будет бессмысленной.

У них есть еще четыре дня: Умеров заявил, что Украина не против встречи и ждет "меморандум" от рф

Министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня. К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс. Но давление сработало. После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа. Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ 

- написал Умеров.

Он отметил, что Украина подтверждает готовность к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ. Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена. Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результаты 

- добавил Умеров.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров контактировал с главой российской делегации в Стамбуле, помощником президента рф владимиром мединским после обмена пленными, однако обещанного москвой меморандума о прекращении огня Украина так и не получила.

Помощник президента россии владимира путина владимир мединский сообщил, что позвонил сегодня министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.

В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня28.05.25, 19:07 • 2144 просмотра

Павел Башинский

Павел Башинский

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