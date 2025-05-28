У них есть еще четыре дня: Умеров заявил, что Украина не против встречи и ждет "меморандум" от рф

Министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию по прекращению огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

В развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня. К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс. Но давление сработало. После жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум". Впрочем, они затягивают передачу документа. Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ

Он отметил, что Украина подтверждает готовность к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандум", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ. Украина всегда была и всегда будет максимально конструктивной. Встречи сторон должны давать результат. Именно поэтому каждая встреча должна быть должным образом подготовлена. Российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результаты