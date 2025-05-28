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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
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У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

За інформацією росЗМІ, другий раунд переговорів між росією та Україною може відбутись у Стамбулі 2 червня.

У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня

Другий раунд переговорів між росією та Україною може пройти у Стамбулі 2 червня. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

"рф пропонує Україні зустріч 2 червня", - заявив лавров.

За його словами, делегація рф на чолі з мединським готова представити Україні меморандум в Стамбулі 2 червня.

"росія розраховує, що всі підтримають проведення нового раунду стамбульських прямих російсько-українських переговорів 2 червня", - резюмував лавров.

Додамо

Українська сторона наразі зустріч із представниками рф у Стамбулі 2 червня не підтверджувала.

мединський заявив, що запропонував Умєрову дату обміну меморандумами: українська сторона нібито "пішла радитись"28.05.25, 18:54 • 1192 перегляди

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала. 

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