У рф заявили, що другий раунд переговорів з Україною може пройти у Стамбулі 2 червня

Другий раунд переговорів між росією та Україною може пройти у Стамбулі 2 червня. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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"рф пропонує Україні зустріч 2 червня", - заявив лавров.

За його словами, делегація рф на чолі з мединським готова представити Україні меморандум в Стамбулі 2 червня.

"росія розраховує, що всі підтримають проведення нового раунду стамбульських прямих російсько-українських переговорів 2 червня", - резюмував лавров.

Додамо

Українська сторона наразі зустріч із представниками рф у Стамбулі 2 червня не підтверджувала.

мединський заявив, що запропонував Умєрову дату обміну меморандумами: українська сторона нібито "пішла радитись"

Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні заявив, що міністр оборони Рустем Умєров контактував з очільником російської делегації в Стамбулі, помічником президента рф володимиром мединським після обміну полоненими, однак обіцяного москвою меморандуму щодо припинення вогню Україна так і не отримала.