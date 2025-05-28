"Зачем ждать понедельника?": Сибига призвал рф немедленно передать Украине "меморандум" о прекращении огня

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня, передает УНН.

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины - его можно сразу передать нам