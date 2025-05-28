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"Зачем ждать понедельника?": Сибига призвал рф немедленно передать Украине "меморандум" о прекращении огня

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Андрей Сибига призвал россиян не медлить и передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня. Украина ждет предложений рф для рассмотрения.

"Зачем ждать понедельника?": Сибига призвал рф немедленно передать Украине "меморандум" о прекращении огня

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня, передает УНН.

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины - его можно сразу передать нам 

- подчеркнул Сибига.

В Киеве, по его словам, ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и "немедленно подаст свои предложения на рассмотрение, как это и было договорено ранее".

Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты 

- резюмировал Сибига.

Ранее

Министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, который отображает украинскую позицию относительно прекращения огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ. 

В рф заявили, что второй раунд переговоров с Украиной может пройти в Стамбуле 2 июня28.05.25, 19:07 • 2332 просмотра

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