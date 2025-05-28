"Зачем ждать понедельника?": Сибига призвал рф немедленно передать Украине "меморандум" о прекращении огня
Киев • УНН
Андрей Сибига призвал россиян не медлить и передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня. Украина ждет предложений рф для рассмотрения.
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня, передает УНН.
"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины - его можно сразу передать нам
В Киеве, по его словам, ожидают, что российская сторона не сорвет следующую встречу и "немедленно подаст свои предложения на рассмотрение, как это и было договорено ранее".
Только должным образом подготовленная встреча может дать реальные результаты
Ранее
Министр обороны Рустем Умеров передал помощнику президента россии владимира путина владимиру мединскому документ, который отображает украинскую позицию относительно прекращения огня. Российская сторона имеет еще как минимум четыре дня, чтобы передать Украине для обработки их документ.
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