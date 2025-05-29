Совбез ООН сегодня обсудит недавние массированные обстрелы Украины россией - Сибига
Киев • УНН
Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за последних российских атак. Сибига подчеркнул необходимость заставить россию к прекращению огня и передать меморандум.
Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Украиной, для обсуждения недавних массовых обстрелов со стороны россии. Об этом Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига написал на своей странице в Х, передает УНН.
Сегодня вечером Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание по инициативе Украины. После недавних российских атак, приведших к жертвам среди гражданского населения, мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров
Таким образом, по его словам, должен быть подтвержден широкий международный консенсус о необходимости заставить россию пойти на полное прекращение огня как основу для полноценного мирного процесса.
Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами. Мы также будем подчеркивать, что пока россия тормозит мирный процесс и совершает жестокие нападения на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжаться
Дополнение
Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня.
"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины — его можно сразу передать нам", - подчеркнул Сибига.