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Совбез ООН сегодня обсудит недавние массированные обстрелы Украины россией - Сибига

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за последних российских атак. Сибига подчеркнул необходимость заставить россию к прекращению огня и передать меморандум.

Совбез ООН сегодня обсудит недавние массированные обстрелы Украины россией - Сибига

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на заседание, инициированное Украиной, для обсуждения недавних массовых обстрелов со стороны россии. Об этом Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига написал на своей странице в Х, передает УНН.

Сегодня вечером Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание по инициативе Украины. После недавних российских атак, приведших к жертвам среди гражданского населения, мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров 

- сообщил Сибига.

Таким образом, по его словам, должен быть подтвержден широкий международный консенсус о необходимости заставить россию пойти на полное прекращение огня как основу для полноценного мирного процесса.

Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами. Мы также будем подчеркивать, что пока россия тормозит мирный процесс и совершает жестокие нападения на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжаться 

- отметил Сибига.

Дополнение

Сибига призвал представителей рф не ждать понедельника, а передать Киеву российский "меморандум" о прекращении огня.

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" - после десяти дней раздумий и ударов против Украины — его можно сразу передать нам", - подчеркнул Сибига.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Андрей Сибига
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