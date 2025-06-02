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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолила Генеральну Асамблею ООН

Київ • УНН

 • 5058 перегляди

Анналену Бербок обрано президентом Генеральної Асамблеї ООН. Її підтримали 167 країн-членів, пообіцявши бути "чесною посередницею".

Ексглава МЗС Німеччини Бербок очолила Генеральну Асамблею ООН

Колишня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здобула нову посаду — її обрали президентом Генеральної Асамблеї ООН, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними ЗМІ, голосування відбулося сьогодні у другій половині дня. Бербок підтримали 167 країн — переважна більшість членів Генасамблеї.

Анналена Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду. У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Асамблеї.

Довідка

Голова Генасамблеї ООН головує на засіданнях, координує роботу органу, стежить за дотриманням процедур та представляє Асамблею на міжнародній арені. Він не приймає політичних рішень, виконуючи здебільшого представницькі та організаційні функції.

Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок01.04.25, 16:43 • 26333 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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Анналена Бербок
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Німеччина
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