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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Анналена Бербок избрана президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Ее поддержали 167 стран-членов, пообещав быть "честным посредником".

Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила новую должность — ее избрали президентом Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным СМИ, голосование состоялось сегодня во второй половине дня. Бербок поддержали 167 стран — подавляющее большинство членов Генассамблеи.

Анналена Бербок была единственным кандидатом на эту должность. В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честным посредником" в работе Ассамблеи.

Справка

Председатель Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет Ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.

Германия выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году - Бербок01.04.25, 16:43 • 26325 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Анналена Бербок
Организация Объединенных Наций
Германия
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