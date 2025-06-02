Экс-глава МИД Германии Бербок возглавила Генеральную Ассамблею ООН
Киев • УНН
Анналена Бербок избрана президентом Генеральной Ассамблеи ООН. Ее поддержали 167 стран-членов, пообещав быть "честным посредником".
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок получила новую должность — ее избрали президентом Генеральной Ассамблеи ООН, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По данным СМИ, голосование состоялось сегодня во второй половине дня. Бербок поддержали 167 стран — подавляющее большинство членов Генассамблеи.
Анналена Бербок была единственным кандидатом на эту должность. В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честным посредником" в работе Ассамблеи.
Справка
Председатель Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет Ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.
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