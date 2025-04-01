Германия выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году - Бербок

Германия в 2025 году предоставит Украине 7 миллиардов евро военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Детали

"С этой целью мы мобилизовали еще 3 миллиарда евро военной помощи, поэтому в 2025 году мы снова сможем предоставить Украине общую сумму в 7 миллиардов евро немецкой военной поддержки. Конкретно это означает артиллерию, боеприпасы, дополнительные ракеты и системы Patriot. Конкретно говоря, это означает защиту жизней - миллионов жизней", - заявила Бербок.

В МИД Германии отметили, что нынешняя и будущая правящие партии страны приняли решение о дополнительном финансировании военной помощи Украине. В частности, предусмотрено еще 8,25 миллиарда евро на поддержку ВСУ до 2029 года.

Напомним

1 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Украину и объявила о выделении 130 млн евро гуманитарной помощи.