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Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок

Київ • УНН

 • 25733 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у 2025 році Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро військової допомоги. Також передбачено 8,25 мільярда євро до 2029 року.

Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок

Німеччина у 2025 році надасть Україні 7 мільярдів євро військової допомоги. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Деталі 

"З цією метою ми мобілізували ще 3 мільярди євро військової допомоги, тож у 2025 році ми знову зможемо надати Україні загальну суму в 7 мільярдів євро німецької військової підтримки. Конкретно це означає артилерію, боєприпаси, додаткові ракети і системи Patriot. Конкретно кажучи, це означає захист життів - мільйонів життів", - заявила Бербок.

У МЗС Німеччини зазначили, що нинішня та майбутня правлячі партії країни ухвалили рішення про додаткове фінансування військової допомоги Україні. Зокрема, передбачено ще 8,25 мільярда євро на підтримку ЗСУ до 2029 року.

Нагадаємо 

1 квітня голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну та оголосила про виділення 130 млн євро гуманітарної допомоги.

Аліна Волянська

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