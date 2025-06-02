"Незважаючи на спроби росії": Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє УНН.

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За словами Сибіги, незважаючи на спроби росії зірвати її призначення, держави-члени Організації висловили "чітку довіру до її лідерства та непохитну відданість Статуту ООН".

Ми розраховуємо на принципове лідерство новообраної президентки Бербок щодо захисту Хартії та сприяння всеосяжному миру, заснованому на міжнародному праві. Її бачення миру, відкритого діалогу, багатосторонності та кліматичних заходів – це саме те, що потрібно сьогодні світові - написав Сибіга.

Від імені України дипломат побажав Бербок успіхів у цій важливій ролі та готовність підтримати її місію зі зміцнення Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо

Колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здобула нову посаду - її обрали президенткою Генеральної Асамблеї ООН. Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду. У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Асамблеї.

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