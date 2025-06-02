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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
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"Незважаючи на спроби росії": Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 2842 перегляди

Андрій Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генеральної Асамблеї ООН. Він висловив впевненість у її лідерстві та відданості Статуту ООН.

"Незважаючи на спроби росії": Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок з обранням на посаду президентки Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Сибіги, незважаючи на спроби росії зірвати її призначення, держави-члени Організації висловили "чітку довіру до її лідерства та непохитну відданість Статуту ООН".

Ми розраховуємо на принципове лідерство новообраної президентки Бербок щодо захисту Хартії та сприяння всеосяжному миру, заснованому на міжнародному праві. Її бачення миру, відкритого діалогу, багатосторонності та кліматичних заходів – це саме те, що потрібно сьогодні світові

- написав Сибіга.

Від імені України дипломат побажав Бербок успіхів у цій важливій ролі та готовність підтримати її місію зі зміцнення Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо

Колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок здобула нову посаду - її обрали президенткою Генеральної Асамблеї ООН. Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду. У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Асамблеї.

Засідання Радбезу ООН показало, що світ не потерпить ударів рф по цивільному населенню України - Сибіга30.05.25, 12:26 • 3954 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Анналена Бербок
Андрій Сибіга
Організація Об'єднаних Націй
Німеччина
Україна
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