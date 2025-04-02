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Зеленский совершил визит в Днепр

Киев • УНН

 • 23783 просмотра

Президент Украины посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся раненые воины. Он отметил их государственными наградами за мужество и поблагодарил за службу.

Зеленский совершил визит в Днепр

Президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение в Днепре, где украинские воины проходят лечение после ранений, и отметил их наградами. Об этом Президент сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Днепр. Медицинское учреждение, где проходят лечение наши воины после ранений. Посетил защитников, пообщался с ними и отметил государственными наградами", - говорится в заметке Зеленского.

Президент поблагодарил каждого воина за борьбу, мужество, службу и защиту Украины и отметил орденами "За мужество" ІІІ степени воинов, которые получили тяжелые ранения во время выполнения боевых задач, в частности на Донетчине.

"Спасибо вам за службу и защиту нашей страны. Желаю скорейшего выздоровления", – сказал Зеленский.

Президент не забыл отметить и медиков, которые каждый день вступают в собственную борьбу за жизнь и здоровье украинских защитников и поддерживают их в лечении.

Ранее

УНН писал, что Зеленский провел встречу с министеркой иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Во время встречи стороны обсудили новый пакет финансовой помощи в 3 миллиарда евро, который недавно одобрил Бундестаг. Таким образом, общая поддержка от Германии в текущем году достигнет 7 миллиардов евро.

Алена Уткина

Алена Уткина

Войнаполитика
Анналена Бербок
Днепр
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Донецк
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