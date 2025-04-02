Зеленський здійснив візит у Дніпро
Київ • УНН
Президент України відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються поранені воїни. Він відзначив їх державними нагородами за мужність та подякував за службу.
Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад у Дніпрі, де українські воїни проходять лікування після поранень, та відзначив їх нагородами. Про це Президент повідомив у Telegram, пише УНН.
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"Дніпро. Медичний заклад, де проходять лікування наші воїни після поранень. Відвідав захисників, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами", - ідеться у дописі Зеленського.
Президент подякував кожному воїну за боротьбу, мужність, службу та захист України та відзначив орденами "За мужність" ІІІ ступеня воїнів, які зазнали важких поранень під час виконання бойових завдань, зокрема на Донеччині.
"Дякую вам за службу та захист нашої країни. Бажаю якнайшвидшого одужання", – сказав Зеленський.
Президент не забув відзначити й медиків, які кожного дня вступають у власну боротьбу за життя та здоров'я українських захисників та підтримують їх у лікуванні.
Раніше
УНН писав, що Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Під час зустрічі сторони обговорили новий пакет фінансової допомоги у 3 мільярди євро, який нещодавно схвалив Бундестаг. Таким чином, загальна підтримка від Німеччини в поточному році сягне 7 мільярдів євро.