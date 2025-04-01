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Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України

Київ • УНН

 • 8920 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.

Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України

"Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка вже вдев’яте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава держави висловив вдячність Німеччині за суттєву допомогу, яка охоплює фінансову, військову та гуманітарну сфери. ФРН залишається одним із провідних партнерів України в Європі, а загальний обсяг наданої підтримки вже перевищує 43 мільярди євро. Значна частина цих коштів спрямована на оборону, зокрема на посилення протиповітряної системи країни сучасними комплексами IRIS-T, Patriot та Gepard. 

Під час зустрічі сторони обговорили новий пакет фінансової допомоги у 3 мільярди євро, який нещодавно схвалив Бундестаг. Таким чином, загальна підтримка від Німеччини в поточному році сягне 7 мільярдів євро. 

Також предметом дискусії стали підсумки нещодавнього саміту щодо підтримки України в Парижі та подальші кроки у сфері безпекових гарантій. Київ розраховує на сприяння Берліна в процесі європейської інтеграції, зокрема у відкритті першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС. 

Анналена Бербок підтвердила, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні, наголосивши на важливості спільних зусиль для забезпечення миру та стабільності на континенті.

Ми залишатимемося з Україною стільки, скільки необхідно. Німецький уряд надалі підтримуватиме досягнення справедливого миру та вашого членства в ЄС

- сказала Бербок.

Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок01.04.25, 16:43 • 25733 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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