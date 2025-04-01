Зеленський зустрівся з Бербок: Німеччина продовжить підтримку України
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, обговоривши допомогу та євроінтеграцію. Німеччина надалі підтримуватиме Україну.
"Провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка вже вдев’яте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Глава держави висловив вдячність Німеччині за суттєву допомогу, яка охоплює фінансову, військову та гуманітарну сфери. ФРН залишається одним із провідних партнерів України в Європі, а загальний обсяг наданої підтримки вже перевищує 43 мільярди євро. Значна частина цих коштів спрямована на оборону, зокрема на посилення протиповітряної системи країни сучасними комплексами IRIS-T, Patriot та Gepard.
Під час зустрічі сторони обговорили новий пакет фінансової допомоги у 3 мільярди євро, який нещодавно схвалив Бундестаг. Таким чином, загальна підтримка від Німеччини в поточному році сягне 7 мільярдів євро.
Також предметом дискусії стали підсумки нещодавнього саміту щодо підтримки України в Парижі та подальші кроки у сфері безпекових гарантій. Київ розраховує на сприяння Берліна в процесі європейської інтеграції, зокрема у відкритті першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.
Анналена Бербок підтвердила, що Німеччина й надалі допомагатиме Україні, наголосивши на важливості спільних зусиль для забезпечення миру та стабільності на континенті.
Ми залишатимемося з Україною стільки, скільки необхідно. Німецький уряд надалі підтримуватиме досягнення справедливого миру та вашого членства в ЄС
Німеччина виділить Україні €7 млрд військової допомоги у 2025 році - Бербок01.04.25, 16:43 • 25733 перегляди