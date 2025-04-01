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Зеленский встретился с Бербок: Германия продолжит поддержку Украины

Киев • УНН

 • 8919 просмотра

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, обсудив помощь и евроинтеграцию. Германия в дальнейшем будет поддерживать Украину.

Зеленский встретился с Бербок: Германия продолжит поддержку Украины

"Провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая уже в девятый раз посещает Украину с начала полномасштабного российского вторжения". Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства выразил благодарность Германии за существенную помощь, которая охватывает финансовую, военную и гуманитарную сферы. ФРГ остается одним из ведущих партнеров Украины в Европе, а общий объем оказанной поддержки уже превышает 43 миллиарда евро. Значительная часть этих средств направлена на оборону, в частности на усиление противовоздушной системы страны современными комплексами IRIS-T, Patriot и Gepard. 

Во время встречи стороны обсудили новый пакет финансовой помощи в 3 миллиарда евро, который недавно одобрил Бундестаг. Таким образом, общая поддержка от Германии в текущем году достигнет 7 миллиардов евро. 

Также предметом дискуссии стали итоги недавнего саммита по поддержке Украины в Париже и дальнейшие шаги в сфере гарантий безопасности. Киев рассчитывает на содействие Берлина в процессе европейской интеграции, в частности в открытии первого переговорного кластера по вступлению в ЕС. 

Анналена Бербок подтвердила, что Германия и в дальнейшем будет помогать Украине, подчеркнув важность совместных усилий для обеспечения мира и стабильности на континенте.

Мы будем оставаться с Украиной столько, сколько необходимо. Немецкое правительство в дальнейшем будет поддерживать достижение справедливого мира и вашего членства в ЕС

- сказала Бербок.

Германия выделит Украине €7 млрд военной помощи в 2025 году - Бербок01.04.25, 16:43 • 25733 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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