Бербок может занять пост председателя Генассамблеи ООН - СМИ
Киев • УНН
Правительство Германии планирует предложить кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел ФРГ известна своей активной позицией по войне в Украине.
Правительство Германии намерено выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Анналены Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах, пишет УНН.
Правительство ФРГ предложит Бербок в качестве кандидата на должность председателя Генассамблеи ООН
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, известна своей активной позицией в международной политике, особенно в отношении агрессивной войны россии против Украины.
Ранее она призвала к согласованной политике между Европой и США и критиковала возможные несогласованные уступки в переговорах между Дональдом Трампом и российским диктатором путиным.
Дополнение
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что результаты переговоров Украины и США в Джидде могут стать главным поворотным моментом в стремлении Украины к длительному миру и безопасности, добавив, что россия теперь должна прекратить свою агрессивную войну.
Бербок заявила о "ужасе" из-за публичного скандала между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, Бербок убеждена, что Европа должна активно участвовать в переговорах по завершению войны в Украине.