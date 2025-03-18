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Бербок может занять пост председателя Генассамблеи ООН - СМИ

Киев • УНН

 • 29002 просмотра

Правительство Германии планирует предложить кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел ФРГ известна своей активной позицией по войне в Украине.

Бербок может занять пост председателя Генассамблеи ООН - СМИ

Правительство Германии намерено выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел Анналены Бербок на должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах, пишет УНН.

Правительство ФРГ предложит Бербок в качестве кандидата на должность председателя Генассамблеи ООН

 - передают журналисты, ссылаясь на собственные источники. 

Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии, известна своей активной позицией в международной политике, особенно в отношении агрессивной войны россии против Украины.

Ранее она призвала к согласованной политике между Европой и США и критиковала возможные несогласованные уступки в переговорах между Дональдом Трампом и российским диктатором путиным.

Дополнение

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что результаты переговоров Украины и США в Джидде могут стать главным поворотным моментом в стремлении Украины к длительному миру и безопасности, добавив, что россия теперь должна прекратить свою агрессивную войну.

Бербок заявила о "ужасе" из-за публичного скандала между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Бербок убеждена, что Европа должна активно участвовать в переговорах по завершению войны в Украине. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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