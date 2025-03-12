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Переговори України та США можуть стати поворотним моментом для тривалого миру - голова МЗС ФРН

Київ • УНН

 • 57348 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що переговори України та США у Джидді можуть стати ключем до тривалого миру. росія повинна припинити агресію, додала вона.

Переговори України та США можуть стати поворотним моментом для тривалого миру - голова МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що результати переговорів України та США у Джидді можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки, додавши, що росія тепер повинна припинити свою агресивну війну, пише УНН.

Результати сьогоднішніх українсько-американських переговорів можуть стати головним поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки. Німеччина разом із нашими партнерами підтримуватиме український народ і надалі на цьому шляху. Тепер росія повинна припинити свою агресивну війну

- вказала голова МЗС ФРН Анналена Бербок у X.

Доповнення

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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