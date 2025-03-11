Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру

Делегація України та США погодилися визначити склад переговорних груп для переговорів для досягнення миру. Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН із посиланням на ОП.

"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться в заяві.

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Доповнення

Високопоставлений український чиновник у коментарі AFP оцінив, що переговори з американцями в Саудівській Аравії проходять "нормально", про що пишуть французькі ЗМІ.

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").