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Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру

Київ • УНН

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Делегації України та США погодили формування переговорних груп для досягнення стійкого миру. США зобов'язалися обговорити пропозиції з росією, а Україна наполягає на залученні європейських партнерів.

Україна та США домовились про створення переговорних груп щодо миру

Делегація України та США погодилися визначити склад переговорних груп для переговорів для досягнення миру.  Про це йдеться у Спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН із посиланням на ОП.

"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", - йдеться в заяві.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні11.03.25, 20:02 • 189456 переглядiв

Доповнення

Високопоставлений український чиновник у коментарі AFP оцінив, що переговори з американцями в Саудівській Аравії проходять "нормально", про що пишуть французькі ЗМІ.

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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