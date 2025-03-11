Переговори з американцями в Джидді проходять "нормально", оцінив український чиновник - ЗМІ

Високопоставлений український чиновник у коментарі AFP оцінив, що переговори з американцями в Саудівській Аравії проходять "нормально", про що пишуть французькі ЗМІ, пише УНН.

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Переговори між українцями та американцями в Джидді про, як зазначається, "можливе часткове перемир'я між Києвом і москвою" проходять "нормально", заявив AFP у вівторок високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

"Переговори проходять нормально ("ОК"), багато питань обговорено", - сказав, за повідомленнями, високопоставлений український чиновник у коментарі AFP.

Доповнення

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував хід переговорів з командою США, вказавши, що "робота триває".