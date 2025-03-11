Переговоры с американцами в Джидде проходят "нормально", оценил украинский чиновник - СМИ
Киев • УНН
У Джидді продолжаются переговоры между представителями Украины и США по поводу возможного частичного перемирия с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник анонимно сообщил AFP, что переговоры проходят "нормально".
Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ, пишет УНН.
Детали
Переговоры между украинцами и американцами в Джидде о, как отмечается, "возможном частичном перемирии между Киевом и москвой" проходят "нормально", заявил AFP во вторник высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.
"Переговоры проходят нормально ("ОК"), много вопросов обсуждено", - сказал, по сообщениям, высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP.
Дополнение
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц коротко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").
Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".