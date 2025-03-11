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Переговоры с американцами в Джидде проходят "нормально", оценил украинский чиновник - СМИ

Киев • УНН

 • 21566 просмотра

У Джидді продолжаются переговоры между представителями Украины и США по поводу возможного частичного перемирия с Россией. Высокопоставленный украинский чиновник анонимно сообщил AFP, что переговоры проходят "нормально".

Переговоры с американцами в Джидде проходят "нормально", оценил украинский чиновник - СМИ

Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ, пишет УНН.

Детали

Переговоры между украинцами и американцами в Джидде о, как отмечается, "возможном частичном перемирии между Киевом и москвой" проходят "нормально", заявил AFP во вторник высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

"Переговоры проходят нормально ("ОК"), много вопросов обсуждено", - сказал, по сообщениям, высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP.

Дополнение

В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц коротко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").

Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".

Юлия Шрамко

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