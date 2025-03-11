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Радник Трампа з нацбезпеки: переговори з Україною "просуваються"

Київ • УНН

 • 117554 перегляди

Радник з нацбезпеки США Майк Волц та держсекретар Марко Рубіо проводять переговори з українськими представниками в Джидді. За словами Волца, переговори "просуваються" і тривають вже четверту годину.

Радник Трампа з нацбезпеки: переговори з Україною "просуваються"

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що переговори з Україною, які тривають вже четверту годину, "просуваються", про що він заявив CNN, пише УНН.

Деталі

Державний секретар США Марко Рубіо та радник з нацбезпеки Майк Волц були помічені в холі готелю Ritz-Carlton у Джидді в Саудівській Аравії, де тривають переговори між офіційними представниками США та України.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Після цього Рубіо та Волц зайшли в ліфт під час перерви в переговорах, які тривають уже четверту годину.

Єрмак назвав початок зустрічі з командою США у Джидді дуже конструктивним11.03.25, 12:15 • 32415 переглядiв

Доповнення

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що на переговорах з США у Саудівській Аравії з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Очільник делегації США, держсекретар Марко Рубіо перед переговорами заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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