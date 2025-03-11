Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
Киев • УНН
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио ведут переговоры с украинскими представителями в Джидде. По словам Уолтца, переговоры "продвигаются" и продолжаются уже четвертый час.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что переговоры с Украиной, которые продолжаются уже четвертый час, "продвигаются", о чем он сообщил CNN, пишет УНН.
Детали
Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц были замечены в холле отеля Ritz-Carlton в Джидде в Саудовской Аравии, где продолжаются переговоры между официальными представителями США и Украины.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи Уолтц коротко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").
После этого Рубио и Уолтс зашли в лифт во время перерыва в переговорах, которые продолжаются уже четвертый час.
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Дополнение
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.