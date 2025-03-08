У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України, передає УНН.

Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси