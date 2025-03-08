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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34828 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена

Київ • УНН

 • 147093 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україну на переговорах зі США в Саудівській Аравії представлятимуть чотири делегати.

У Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Зеленський навав імена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України, передає УНН.

Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію, і після моєї зустрічі в понеділок зі Спадкоємним принцом українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Україна прагне миру від першої ж секунди цієї війни. На столі абсолютно реалістичні пропозиції. Головне – рухатися швидко й результативно 

- резюмував Зеленський.

Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч делегацій України та США07.03.25, 20:08 • 24709 переглядiв

Нагадаємо

Наступного вівторка, 11 березня, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з питань нацбезпеки Майк Уолтц вирушать до Саудівської Аравії на переговори з Україною.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
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