Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч делегацій України та США
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Марком Рубіо двосторонню співпрацю. Сторони також обговорили майбутню зустріч делегацій в Саудівській Аравії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Марком Рубіо. Зокрема, вони обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Про це повідомило МЗС, пише УНН.
Відбулася конструктивна розмова з державним секретарем США Марком Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії
Міністр наполягає на тому, що Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру.
Також Сибіга та Рубіо обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці.
Нагадаємо
Сибіга вважає, що посилення тиску ЄС на росію здатен поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир. Він впевнений, що Україна з гарантованою безпекою стане ключовою силою тривалого миру та розвитку для Європи.
Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News06.03.25, 19:12 • 145987 переглядiв