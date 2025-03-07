Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч делегацій України та США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем США Марком Рубіо. Зокрема, вони обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Про це повідомило МЗС, пише УНН.

Відбулася конструктивна розмова з державним секретарем США Марком Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії - зазначив Сибіга.

Міністр наполягає на тому, що Україна хоче, щоб війна закінчилася, і лідерство США має важливе значення для досягнення тривалого миру.

Також Сибіга та Рубіо обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

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Сибіга вважає, що посилення тиску ЄС на росію здатен поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир. Він впевнений, що Україна з гарантованою безпекою стане ключовою силою тривалого миру та розвитку для Європи.

Переговори США та України розпочнуться 11 березня у Саудівській Аравії - Fox News