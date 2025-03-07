Сибига обсудил с Рубио будущую встречу делегаций Украины и США
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Марком Рубио двустороннее сотрудничество. Стороны также обсудили будущую встречу делегаций в Саудовской Аравии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Марком Рубио. В частности, они обсудили будущую встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщило МИД, пишет УНН.
Состоялся конструктивный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио. Мы обсудили будущую встречу украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии
Министр настаивает на том, что Украина хочет, чтобы война закончилась, и лидерство США имеет важное значение для достижения длительного мира.
Также Сыбига и Рубио обсудили пути развития двустороннего сотрудничества.
Напомним
Сыбига считает, что усиление давления ЕС на россию может поставить Украину в более сильную позицию и приблизить справедливый мир. Он уверен, что Украина с гарантированной безопасностью станет ключевой силой длительного мира и развития для Европы.
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