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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Тиск ЄС на росію може поставити Україну в сильнішу позицію - Сибіга

Київ • УНН

 • 19225 перегляди

Міністр Сибіга заявив, що нові кроки ЄС та посилення тиску на рф зміцнять позиції України. На саміті 6 березня лідери ЄС обговорять військову підтримку та використання заморожених російських активів.

Тиск ЄС на росію може поставити Україну в сильнішу позицію - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що посилення тиску ЄС на росію здатен поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир. Таку заяву він зробив напередодні екстреного засідання Європейської Ради, передає УНН із посиланням на МЗС.

Ми очікуємо нових сильних кроків ЄС на підтримку України, які зміцнять наших воїнів, підвищать нашу обороноздатність і масштабують оборонну промисловість. Такі рішучі кроки ЄС разом із посиленням тиску на росію здатні поставити Україну в сильнішу позицію та наблизити справедливий мир 

- написав Сибіга.

Він впевнений, що Україна з гарантованою безпекою стане ключовою силою тривалого миру та розвитку для Європи, та підкреслює, що мир є пріоритетом номер один для України й залучення США є критично важливим для успіху.

Зеленський завтра відвідає саміт ЄС - ЗМІ05.03.25, 20:37 • 110693 перегляди

Нагадаємо

6 березня 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення нової архітектури безпеки та військової підтримки. На порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакету санкцій проти рф.

Антоніна Туманова

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