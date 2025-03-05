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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Давление ЕС на россию может поставить Украину в более сильную позицию - Сыбига

Киев • УНН

 • 19225 просмотра

Министр Сыбига заявил, что новые шаги ЕС и усиление давления на рф укрепят позиции Украины. На саммите 6 марта лидеры ЕС обсудят военную поддержку и использование замороженных российских активов.

Давление ЕС на россию может поставить Украину в более сильную позицию - Сыбига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига считает, что усиление давления ЕС на россию может поставить Украину в более сильную позицию и приблизить справедливый мир. Такое заявление он сделал накануне экстренного заседания Европейского совета, передает УНН со ссылкой на МИД.

Мы ожидаем новых сильных шагов ЕС в поддержку Украины, которые укрепят наших воинов, повысят нашу обороноспособность и масштабируют оборонную промышленность. Такие решительные шаги ЕС вместе с усилением давления на Россию способны поставить Украину в более сильную позицию и приблизить справедливый мир 

- написал Сыбига.

Он уверен, что Украина с гарантированной безопасностью станет ключевой силой длительного мира и развития для Европы, и подчеркивает, что мир является приоритетом номер один для Украины, а привлечение США критически важно для успеха.

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ05.03.25, 20:37 • 110677 просмотров

Напомним

6 марта 27 лидеров ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения новой архитектуры безопасности и военной поддержки. В повестке дня - расходы на оборону, вопросы использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против РФ.

Антонина Туманова

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