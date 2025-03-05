Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС 6 марта в Брюсселе. В повестке дня - оборона Европы, помощь Украине и использование замороженных российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит ЕС в Брюсселе, который состоится 6 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
AFP сообщает, что Зеленский присоединится к лидерам ЕС на завтрашнем саммите в Брюсселе, целью которого является усиление поддержки блока Украины.
Президент Зеленский посетит саммит лично
27 лидеров соберутся впервые после того, как спор Зеленского в Белом доме с Дональдом Трампом перевернул поддержку Украины со стороны США.
Дополнение
Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, в повестке дня - расходы на оборону, вопрос использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".
Зеленский сообщил сегодня, что Украина готовится к саммиту ЕС, который состоится уже завтра, 6 марта в Брюсселе.