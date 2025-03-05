Готуємося до саміту ЄС - Зеленський
Київ • УНН
Президент України провів розмови з лідерами європейських країн напередодні саміту ЄС. На порядку денному саміту - оборона Європи, допомога Україні та нові санкції проти РФ.
Україна готується до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події
Зеленський також зазначив, що потрібно відновити рух на європейському напрямку, те, що стосується української євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу.
Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів
Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС16.02.25, 16:09 • 34608 переглядiв
Доповнення
Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".