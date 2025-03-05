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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Готуємося до саміту ЄС - Зеленський

Київ • УНН

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Президент України провів розмови з лідерами європейських країн напередодні саміту ЄС. На порядку денному саміту - оборона Європи, допомога Україні та нові санкції проти РФ.

Готуємося до саміту ЄС - Зеленський

Україна готується до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події

- сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що потрібно відновити рух на європейському напрямку, те, що стосується української євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу.

Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів

- додав Зеленський.

Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС16.02.25, 16:09 • 34608 переглядiв

Доповнення

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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