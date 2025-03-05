Готуємося до саміту ЄС - Зеленський

Україна готується до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Багато міжнародної роботи сьогодні – я говорив із премʼєр-міністрами Нідерландів, Португалії та Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що потрібно відновити рух на європейському напрямку, те, що стосується української євроінтеграції, а саме кластерів у процесі перемовин щодо вступу.

Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів - додав Зеленський.

Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС

Доповнення

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".