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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Готовимся к саммиту ЕС - Зеленский

Киев • УНН

 • 17353 просмотра

Президент Украины провел переговоры с лидерами европейских стран накануне саммита ЕС. В повестке дня саммита - оборона Европы, помощь Украине и новые санкции против РФ.

Готовимся к саммиту ЕС - Зеленский

Украина готовится к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеобращении, передает УНН.

Много международной работы сегодня – я говорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии и Словении, также говорил с канцлером Германии. Спасибо за поддержку. Мы готовимся к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе. Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события

- сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что нужно восстановить движение в европейском направлении, то, что касается украинской евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении.

Мы рассчитываем на поддержку наших партнеров

- добавил Зеленский.

Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС16.02.25, 16:09 • 34607 просмотров

Дополнение

Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопрос использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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