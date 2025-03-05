Готовимся к саммиту ЕС - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины провел переговоры с лидерами европейских стран накануне саммита ЕС. В повестке дня саммита - оборона Европы, помощь Украине и новые санкции против РФ.
Украина готовится к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеобращении, передает УНН.
Много международной работы сегодня – я говорил с премьер-министрами Нидерландов, Португалии и Словении, также говорил с канцлером Германии. Спасибо за поддержку. Мы готовимся к саммиту ЕС, который состоится уже завтра в Брюсселе. Все видят, насколько быстро развиваются дипломатические события
Зеленский также отметил, что нужно восстановить движение в европейском направлении, то, что касается украинской евроинтеграции, а именно кластеров в процессе переговоров о вступлении.
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Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопрос использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".