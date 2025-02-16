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Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9985 просмотра

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Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.

Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Венгрия требует расширить перечень условий.

Это подтвердила в Мюнхене вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.

Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует вступительный процесс Украины в ЕС - это произошло буквально вчера

- заявила она.

В кулуарах конференции Стефанишина подтвердила, что речь идет о Венгрии.

Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение Украине для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины

- отметила вице-премьер.

Речь идет о кластере «Основы», который касается верховенства права и демократических ценностей. Польское председательство в ЕС ранее представило проект письма с условиями открытия этого кластера.

Украина должна подготовить и принять две дорожные карты: план реформ в сфере верховенства права и план реформы государственного управления. Этот документ поддержали почти все страны-члены, кроме Венгрии, которая выдвинула дополнительные требования.

По данным дипломатов ЕС, официальный Будапешт требует от Киева плана по защите национальных меньшинств. Это может привести к отсрочке или даже срыву открытия первого переговорного кластера, запланированного на апрель.

Блокировка произошла в день, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на той же конференции в Мюнхене заявила о необходимости ускорить евроинтеграцию Украины. Польша во время своего председательства в Совете ЕС стремится открыть с Украиной два из шести переговорных кластеров - «Основы», который касается верховенства права, и кластер «Внешние отношения», связанный с вопросами внешней политики и обороны.

Напомним,

Стефанишина рассказала, что Венгрия и Словакия выдвигают собственные условия, связанные не только с экономическими, но и с геополитическими интересами.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина
polshaПольша

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