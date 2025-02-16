Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС
Киев • УНН
Венгрия заблокировала начало переговоров по первому кластеру вступления Украины в ЕС, требуя расширить перечень условий. Будапешт настаивает на дополнительном плане по защите национальных меньшинств.
Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Венгрия требует расширить перечень условий.
Это подтвердила в Мюнхене вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, передает УНН.
Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует вступительный процесс Украины в ЕС - это произошло буквально вчера
В кулуарах конференции Стефанишина подтвердила, что речь идет о Венгрии.
Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение Украине для открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины
Речь идет о кластере «Основы», который касается верховенства права и демократических ценностей. Польское председательство в ЕС ранее представило проект письма с условиями открытия этого кластера.
Украина должна подготовить и принять две дорожные карты: план реформ в сфере верховенства права и план реформы государственного управления. Этот документ поддержали почти все страны-члены, кроме Венгрии, которая выдвинула дополнительные требования.
По данным дипломатов ЕС, официальный Будапешт требует от Киева плана по защите национальных меньшинств. Это может привести к отсрочке или даже срыву открытия первого переговорного кластера, запланированного на апрель.
Блокировка произошла в день, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на той же конференции в Мюнхене заявила о необходимости ускорить евроинтеграцию Украины. Польша во время своего председательства в Совете ЕС стремится открыть с Украиной два из шести переговорных кластеров - «Основы», который касается верховенства права, и кластер «Внешние отношения», связанный с вопросами внешней политики и обороны.
Напомним,
Стефанишина рассказала, что Венгрия и Словакия выдвигают собственные условия, связанные не только с экономическими, но и с геополитическими интересами.