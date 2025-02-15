Угорщина заблокувала відкриття першого кластера переговорів про членство України у ЄС - ЗМІ

У п'ятницю Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера щодо членства України в Європейському Союзі, з посиланням на слова дипломата ЄС повідомляє RMF 24, пише УНН.

Це стосується кластера "Основи", який, зокрема, стосується: верховенство права.

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Польське головування у ЄС, як повідомляється, представило в п’ятницю лист з умовами відкриття кластеру "Основи", який мали надіслати Україні.

Це передбачає підготовку та ухвалення двох дорожніх карт. Одна стосується плану реформ у сфері верховенства права, а інша - реформ державного управління.

Текст листа отримав широку підтримку з боку країн ЄС, за винятком однієї делегації. Для його відправки потрібна одностайність.

Брюссельський кореспондент RMF FM повідомила, що "Угорщина висунула Україні додаткові умови". "Вони вимагали, серед іншого: план захисту національних меншин", - повідомляє видання.

"Це може затримати або навіть перешкодити відкриттю першого кластера в квітні. Тим паче, що це лише перший етап процедури, який включає ще два рішення, які мають бути ухвалені одноголосно (а тому під загрозою блокування)", - вказує видання.

Як зауважується, блокада Угорщини сталася в той день, коли президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в Мюнхені, що ЄС повинен прискорити процес вступу України.

Під час піврічного головування Польща хоче відкрити два з шести переговорних кластерів з Україною. Це стосується кластера "Основи", що стосується верховенства права та цінностей, на яких базується ЄС, і кластеру "Зовнішні зв'язки", що стосується зовнішньої політики та оборони.

ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року - єврокомісарка