Венгрия заблокировала открытие первого кластера переговоров о членстве Украины в ЕС - СМИ
Киев • УНН
Венгрия наложила вето на открытие первого переговорного кластера по членству Украины в ЕС. Заблокированный кластер "Основы" касается вопросов верховенства права.
В пятницу Венгрия заблокировала открытие первого переговорного кластера по членству Украины в Европейском Союзе, со ссылкой на слова дипломата ЕС сообщает RMF 24, пишет УНН.
Это касается кластера "Основы", который, в частности, касается: верховенства права.
Детали
Польское председательство в ЕС, как сообщается, представило в пятницу письмо с условиями открытия кластера "Основы", которое должно было быть отправлено Украине.
Это предусматривает подготовку и принятие двух дорожных карт. Одна касается плана реформ в сфере верховенства права, а другая - реформ государственного управления.
Текст письма получил широкую поддержку со стороны стран ЕС, за исключением одной делегации. Для его отправки требуется единогласие.
Брюссельский корреспондент RMF FM сообщила, что "Венгрия выдвинула Украине дополнительные условия". "Они требовали, среди прочего: план защиты национальных меньшинств", - сообщает издание.
"Это может задержать или даже помешать открытию первого кластера в апреле. Тем более, что это лишь первый этап процедуры, который включает еще два решения, которые должны быть приняты единогласно (а потому под угрозой блокировки)", - указывает издание.
Как отмечается, блокада Венгрии произошла в тот день, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Мюнхене, что ЕС должен ускорить процесс вступления Украины.
В течение полугодового председательства Польша хочет открыть два из шести переговорных кластеров с Украиной. Это касается кластера "Основы", касающегося верховенства права и ценностей, на которых основан ЕС, и кластера "Внешние связи", касающегося внешней политики и обороны.
ЕС может открыть два кластера переговоров с Украиной в первой половине года - еврокомиссар28.01.25, 14:05 • 26350 просмотров