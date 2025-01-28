ЕС может открыть два кластера переговоров с Украиной в первой половине года - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила о возможности открытия кластеров "Основы" и "Внешние связи" в рамках переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС в первой половине года, пишет УНН.

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"Я надеюсь, что мы сможем открыть первый кластер по "Основам" (Fundamentals) во время председательства Польши. Это также будет возможным для другого кластера "Внешние связи" (External Affairs), если мы сделаем работу так, как мы должны ее сделать. Но это невозможно без государств-членов. Итак, с технической стороны ЕС мы можем быть готовы открыть два кластера для Украины в первой половине года, но нам нужно пройти процедуру в Совете (ЕС), и это будет очень важно", - отметила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции во вторник.

При этом комиссар ЕС добавила, что "техническая работа для кластера "Основы" еще не завершена". "Скрининговый отчет был отправлен в Совет (ЕС) 17 января, и для того, чтобы иметь возможность открыть "Основы", нам нужны три единогласных решения от Совета (ЕС): во-первых, подтверждение скринингового отчета, во-вторых, бенчмарки (контрольные показатели), а затем заключение (Евро)комиссии. И сейчас мы делаем скрининговый отчет для "Внешних связей", - отметила Кос.

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