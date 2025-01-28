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ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року - єврокомісарка

ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року - єврокомісарка

Київ • УНН

 • 26449 перегляди

Єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила про можливість відкриття кластерів "Основи" та "Зовнішні зв'язки" для України у межах переговорів про вступ до ЄС у першій половині року. Реалізація залежить від підтримки держав-членів та процедури в Раді ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила про можливість відкриття кластерів "Основи" та "Зовнішні зв'язки" у межах перемовин з Україною про її вступ до ЄС у першій половині року, пише УНН.

Деталі

"Я сподіваюся, що ми зможемо відкрити перший кластер із "Основ" (Fundamentals) під час головування Польщі. Це також буде можливим для іншого кластера "Зовнішні зв'язки" (External Affairs), якщо ми зробимо роботу так, як ми повинні її зробити. Але це неможливо без держав-членів. Отже, з технічного боку ЄС ми можемо бути готові відкрити два кластери для України в першій половині року, але нам потрібно пройти процедуру в Раді (ЄС), і це буде дуже важливо", - зазначила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції у вівторок.

При цьому комісарка ЄС додала, що "технічна робота для кластера "Основи" ще не завершена". "Скринінговий звіт було надіслано до Ради (ЄС) 17 січня, і для того, щоб мати можливість відкрити "Основи", нам потрібні три одностайні рішення від Ради (ЄС): по-перше, підтвердження скринінгового звіту про перевірку, по-друге, бенчмарки (контрольні показники), а потім висновок (Євро)комісії. І зараз ми робимо скринінговий звіт для "Зовнішніх зв'язків", - зазначила Кос.

Україна має на меті відкрити 5-6 переговорних кластерів з ЄС - Зеленський16.01.25, 01:47 • 28882 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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