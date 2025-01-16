Украина имеет целью открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский рассказал об амбициозных планах по евроинтеграции во время польского и датского председательства в Совете ЕС. Украина стремится открыть 5-6 переговорных кластеров о вступлении в ЕС в течение года.
Украина надеется в этом году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Зеленский считает, что этому может поспособствовать польское и датское председательство в Совете ЕС. Об этом заявил президент во время встречи с представителями украинской общины в Польше, сообщает пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.
Детали
В Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинской общиной и обсудил важные вопросы единства, евроинтеграционного курса государства, совместных с партнерами шагов для приближения справедливого мира, а также поддержку украинцев, которые сейчас живут за рубежом.
Глава государства поделился ожиданиями от польского председательства в Совете ЕС. За эти полгода Украина рассчитывает открыть три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.
Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три. Потом - Дания: хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет. У нас есть амбициозная цель открыть 5-6 кластеров. В принципе все можно открыть в этом году, если получится. Будем стараться это все сделать,
Еще одной из тем, которую обсудили во время встречи, стала работа Министерства национального единства и, в частности, создание центров единства в Польше, а затем в Германии и Чехии.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Польшу. Встреча состоялась в Офисе премьер-министра Польши Дональда Туска.