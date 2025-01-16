Украина имеет целью открыть 5-6 переговорных кластеров с ЕС - Зеленский

Украина надеется в этом году открыть до шести переговорных кластеров о вступлении страны в Европейский Союз. Зеленский считает, что этому может поспособствовать польское и датское председательство в Совете ЕС. Об этом заявил президент во время встречи с представителями украинской общины в Польше, сообщает пресс-служба Офиса Президента, пишет УНН.

Детали

В Варшаве Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинской общиной и обсудил важные вопросы единства, евроинтеграционного курса государства, совместных с партнерами шагов для приближения справедливого мира, а также поддержку украинцев, которые сейчас живут за рубежом.

Глава государства поделился ожиданиями от польского председательства в Совете ЕС. За эти полгода Украина рассчитывает открыть три переговорных кластера о вступлении в Евросоюз.

Мы понимаем, что польские коллеги готовы на два, но будем делать все, чтобы открыть все же три. Потом - Дания: хотим открыть еще три кластера. Но посмотрим, как будет. У нас есть амбициозная цель открыть 5-6 кластеров. В принципе все можно открыть в этом году, если получится. Будем стараться это все сделать, - подытожил Владимир Зеленский.

Еще одной из тем, которую обсудили во время встречи, стала работа Министерства национального единства и, в частности, создание центров единства в Польше, а затем в Германии и Чехии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Польшу. Встреча состоялась в Офисе премьер-министра Польши Дональда Туска.