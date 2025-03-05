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Зеленський завтра відвідає саміт ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС 6 березня в Брюсселі. На порядку денному - оборона Європи, допомога Україні та використання заморожених російських активів.

Зеленський завтра відвідає саміт ЄС - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає особисто саміт ЄС Брюсселі, який відбудеться 6 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

AFP повідомляє, що Зеленський приєднається до лідерів ЄС на завтрашньому саміті в Брюсселі, метою якого є посилення підтримки блоком України.

Президент Зеленський відвідає саміт особисто 

- сказав чиновник ЄС напередодні саміту.

27 лідерів зберуться вперше після того, як суперечка Зеленського в Білому домі з Дональдом Трампом перевернуло підтримку України з боку США.

Доповнення

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".

Зеленський повідомив сьогодні, що Україна готується до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра, 6 березня в Брюсселі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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