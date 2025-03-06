Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
Киев • УНН
Госсекретарь Рубио, спецпредставитель Виткофф и советник Уолтц встретятся с украинской делегацией в Эр-Рияде 11 марта. Встреча состоится в рамках начала работы команд Украины и США.
На следующей неделе, 11 марта, госсекретарь Марко Рубио, специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию для переговоров с Украиной, сообщает журналистка Fox News Джеки Хайнрих, передает УНН.
Во вторник Рубио, Виткофф и Уолтц отправятся в Эр-Рияд, чтобы встретиться с украинцами, в том числе с Ермаком
Больше деталей она не предоставила.
Напомним
Президент Владимир Зеленский накануне заявлял, что команды Украины и США сегодня начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе.